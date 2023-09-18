СМИ: Вдова основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина сменила фамилию

Песков: слова Шольца о СВО говорят о том, что он не понимает положение дел

Штрафы за игнорирование электронных повесток в этом году приходить не будут

В результате обстрела в Брянской области повреждения получило сельскохозпредприятие

Беременную женщину-ефрейтора осудили на шесть лет колонии за неявку на службу

В здании правительства с сегодняшнего дня введен масочный режим