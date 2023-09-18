СМИ: Вдова основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина сменила фамилию
Вдова основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина сменила фамилию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Отмечается, что предпринимательница и совладелица трех фирм выбрала фамилию Кряжева. Указывается, что новые данные Любовь Валентиновна внесла 15 сентября в документы компаний. Изменения коснулись петербургских сети шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастронома «Магазин купцов Елисеевых», а также компании «АГАТ-А», которая занимается арендой недвижимости.
По данным открытых источников, Кряжева – это девичья фамилия женщины.
Ранее сообщалось, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. При этом отмечалось, что на могилу Пригожина приехала жена его двойника, передает «Радиоточка НСН».
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