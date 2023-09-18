СМИ: Вдова основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина сменила фамилию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В Израиле Евгения Пригожина внесли в список самых влиятельных евреев года

Отмечается, что предпринимательница и совладелица трех фирм выбрала фамилию Кряжева. Указывается, что новые данные Любовь Валентиновна внесла 15 сентября в документы компаний. Изменения коснулись петербургских сети шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастронома «Магазин купцов Елисеевых», а также компании «АГАТ-А», которая занимается арендой недвижимости.

По данным открытых источников, Кряжева – это девичья фамилия женщины.

Ранее сообщалось, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. При этом отмечалось, что на могилу Пригожина приехала жена его двойника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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