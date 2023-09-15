В Израиле Евгения Пригожина внесли в список самых влиятельных евреев года

Вторую строчку в рейтинге отдали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а государственный секретарь США Энтони Блинкен занял третье место.

Также в список попал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому авторы рейтинга приписали «основание ресторанной империи и «фабрики троллей», якобы причастную к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Бизнесмен занял последнюю 52-ю строчку.

Занимавший в прошлом году второе место президент Украины Владимир Зеленский в этом году в рейтинг не попал.

Ранее уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) назвал кощунством планы «Ленкома» выступить в Израиле, а спектакль «Поминальная молитва» - спекуляцией на еврейской теме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

