В Израиле Евгения Пригожина внесли в список самых влиятельных евреев года
Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала обновлённый список самых влиятельных евреев в мире. Первое место в нём занял Сэм Альтман, возглавляющих американскую компанию Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT.
Вторую строчку в рейтинге отдали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а государственный секретарь США Энтони Блинкен занял третье место.
Также в список попал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому авторы рейтинга приписали «основание ресторанной империи и «фабрики троллей», якобы причастную к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Бизнесмен занял последнюю 52-ю строчку.
Занимавший в прошлом году второе место президент Украины Владимир Зеленский в этом году в рейтинг не попал.
Ранее уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) назвал кощунством планы «Ленкома» выступить в Израиле, а спектакль «Поминальная молитва» - спекуляцией на еврейской теме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru