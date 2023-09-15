В Израиле Евгения Пригожина внесли в список самых влиятельных евреев года

Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала обновлённый список самых влиятельных евреев в мире. Первое место в нём занял Сэм Альтман, возглавляющих американскую компанию Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT.

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Вторую строчку в рейтинге отдали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а государственный секретарь США Энтони Блинкен занял третье место.

Также в список попал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому авторы рейтинга приписали «основание ресторанной империи и «фабрики троллей», якобы причастную к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Бизнесмен занял последнюю 52-ю строчку.

Занимавший в прошлом году второе место президент Украины Владимир Зеленский в этом году в рейтинг не попал.

Ранее уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) назвал кощунством планы «Ленкома» выступить в Израиле, а спектакль «Поминальная молитва» - спекуляцией на еврейской теме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ЕвреиРейтингИзраильЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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