СМИ: Могилу Евгения Пригожина посетила жена его двойника

Согласно православной традиции, они приехали на могилу бизнесмена на следующий день после траурной церемонии.

Дежурящие на кладбище журналисты узнали в посетителях вдову Пригожина и его дочь Полину. По данным Telegram-канала Baza, на самом деле могилу посетила Ирина Красавина — супруга самого известного из двойников бизнесмена Леонида Красавина.

Ранее в российских СМИ заявили, что в ходе обысков, которые прошли после попытки мятежа 24 июня, полицейские обнаружили в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, большую сумму денег и паспорта на разные имена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

