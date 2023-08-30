СМИ: Могилу Евгения Пригожина посетила жена его двойника

Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где 29 августа прошли похороны основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, посетили его близкие, сообщает Telegram-канал Baza.

На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина

Согласно православной традиции, они приехали на могилу бизнесмена на следующий день после траурной церемонии.

Дежурящие на кладбище журналисты узнали в посетителях вдову Пригожина и его дочь Полину. По данным Telegram-канала Baza, на самом деле могилу посетила Ирина Красавина — супруга самого известного из двойников бизнесмена Леонида Красавина.

Ранее в российских СМИ заявили, что в ходе обысков, которые прошли после попытки мятежа 24 июня, полицейские обнаружили в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, большую сумму денег и паспорта на разные имена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Крушение СамолётаПохороныЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры