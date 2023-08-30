СМИ: Могилу Евгения Пригожина посетила жена его двойника
Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где 29 августа прошли похороны основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, посетили его близкие, сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно православной традиции, они приехали на могилу бизнесмена на следующий день после траурной церемонии.
Дежурящие на кладбище журналисты узнали в посетителях вдову Пригожина и его дочь Полину. По данным Telegram-канала Baza, на самом деле могилу посетила Ирина Красавина — супруга самого известного из двойников бизнесмена Леонида Красавина.
Ранее в российских СМИ заявили, что в ходе обысков, которые прошли после попытки мятежа 24 июня, полицейские обнаружили в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, большую сумму денег и паспорта на разные имена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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