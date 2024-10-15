СМИ: Василия Ливанова выписали из больницы
15 октября 202417:27
Народного артиста РСФСР, 89-летнего актера Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Ливанов находится дома с женой, он проходит амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что Народного артиста РСФСР, актера «Ленкома Марка Захарова» Александра Збруева могут выписать из больницы через пару дней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru