СМИ: Василия Ливанова выписали из больницы

Народного артиста РСФСР, 89-летнего актера Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что Ливанов находится дома с женой, он проходит амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что Народного артиста РСФСР, актера «Ленкома Марка Захарова» Александра Збруева могут выписать из больницы через пару дней.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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