Отар Кушанашвили заявил, что победил рак

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о своей победе над онкологическом заболеванием, его выписали домой из больницы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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При этом, по словам шоумена, он больше не собирается делать вид, что ему мало лет, и планирует выполнять необходимые для профилактики рецидива процедуры.

«Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — отметил он.

Напомним, Кушанашвили был госпитализирован с болями в животе в июне 2024 года. У него обнаружили рак сигмовидной кишки с метастазами в печени четвертой стадии.

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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