Отар Кушанашвили заявил, что победил рак
Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о своей победе над онкологическом заболеванием, его выписали домой из больницы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
При этом, по словам шоумена, он больше не собирается делать вид, что ему мало лет, и планирует выполнять необходимые для профилактики рецидива процедуры.
«Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — отметил он.
Напомним, Кушанашвили был госпитализирован с болями в животе в июне 2024 года. У него обнаружили рак сигмовидной кишки с метастазами в печени четвертой стадии.
Ранее у телеведущего Леонида Каневского нашли онкологию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru