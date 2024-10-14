Отар Кушанашвили заявил, что победил рак

При этом, по словам шоумена, он больше не собирается делать вид, что ему мало лет, и планирует выполнять необходимые для профилактики рецидива процедуры.

«Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — отметил он.

Напомним, Кушанашвили был госпитализирован с болями в животе в июне 2024 года. У него обнаружили рак сигмовидной кишки с метастазами в печени четвертой стадии.

Ранее у телеведущего Леонида Каневского нашли онкологию.

