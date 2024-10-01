Актер Василий Ливанов попал в больницу

МИД: Россия расценит возможное перекрытие Финского залива для ее судов как нарушение международного права НАТО: Переговоры по Украине должны включать гарантии безопасности от США Парламент Японии утвердил новым премьер-министром Сигэру Исибу Совокупное состояние богатейших предпринимателей из РФ с начала года увеличилось на 30 млрд долларов Температура в РФ в октябре будет около или выше нормы