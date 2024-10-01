Актер Василий Ливанов попал в больницу
1 октября 202410:12
Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в больницу, сообщила телеканалу «Звезда» его жена Елена Ливанова.
По ее словам, Ливанов чувствует себя «неплохо».
Telegram-канала Baza сообщал, что Ливанов перенес инсульт.
Наибольшую известность Ливанов получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».
Ранее стало известно, что советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru