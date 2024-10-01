Актер Василий Ливанов попал в больницу

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в больницу, сообщила телеканалу «Звезда» его жена Елена Ливанова.

Мультипликатор Бардин опроверг сообщения о госпитализации

По ее словам, Ливанов чувствует себя «неплохо».

Telegram-канала Baza сообщал, что Ливанов перенес инсульт.

Наибольшую известность Ливанов получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

Ранее стало известно, что советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ЗдоровьеАктерыГоспитализация

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