СМИ: Двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестовали по делу о взятках
В Москве суд заключил под стражу двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ), сообщает ТАСС.
Они фигурируют в деле о получении взяток от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов. Под арест попали консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент Академии Сергей Сидоренко, первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин.
Фигуранты не признали свою вину. Следствие считает, что Сидоренко и Молчанов участвовали в получении двух взяток в крупном размере.
Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки
- СМИ: Имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано
- СМИ: Двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестовали по делу о взятках
- Дмитриева повеселил «отказ» Зеленского от США
- Куба подтвердила недавние переговоры с делегацией США
- Одобрено увеличение потолка выплат по полисам ОСАГО до 2 млн рублей
- В Дагестане экс-чиновник получил взятку в 29,5 млн рублей и стал фигурантом дела
- Трамп считает продление перемирия с Ираном маловероятным
- Матвиенко предложила переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости
- Из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам