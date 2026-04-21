СМИ: Двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестовали по делу о взятках

Они фигурируют в деле о получении взяток от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов. Под арест попали консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент Академии Сергей Сидоренко, первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин.

Фигуранты не признали свою вину. Следствие считает, что Сидоренко и Молчанов участвовали в получении двух взяток в крупном размере.

