СМИ: Двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестовали по делу о взятках

В Москве суд заключил под стражу двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ), сообщает ТАСС.

Они фигурируют в деле о получении взяток от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов. Под арест попали консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент Академии Сергей Сидоренко, первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин.

Фигуранты не признали свою вину. Следствие считает, что Сидоренко и Молчанов участвовали в получении двух взяток в крупном размере.

Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
