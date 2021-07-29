Свалки в заповедниках и нацпарках в РФ ликвидируют к концу 2024 года

Свалки в российских заповедниках и национальных парках ликвидируют к концу 2024 года. Об этом свидетельствует план мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства, который подготовило Министерство природы России. Перечень свалок будет постоянно обновляться, передает РИА Новости.

Месяц назад средства массовой информации сообщили, что в Тункинском районе Бурятии в национальном парке найдена несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов на площади 14 гектаров.

Ранее глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что с незаконными свалками в черте российских городов необходимо продолжать бороться.



