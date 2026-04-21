Дмитриева повеселил «отказ» Зеленского от США
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал в соцсети Х новость о разочаровании президента Украины в США.
Российский политик перепостил материал The Atlantic о том, что Владимир Зеленский больше не верит Вашингтону. «Смогут ли США выдержать такой жёсткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев.
Ранее украинский лидер выразил недовольство действиями Белого дома. Он написал в соцсетях, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. Зеленский похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.
Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила, что администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить санкции против нефти и нефтепродуктов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
