Дмитриева повеселил «отказ» Зеленского от США

Российский политик перепостил материал The Atlantic о том, что Владимир Зеленский больше не верит Вашингтону. «Смогут ли США выдержать такой жёсткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев.

Ранее украинский лидер выразил недовольство действиями Белого дома. Он написал в соцсетях, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. Зеленский похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила, что администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить санкции против нефти и нефтепродуктов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

