Одобрено увеличение потолка выплат по полисам ОСАГО до 2 млн рублей
Кабмин России одобрил увеличение потолка выплат по полисам ОСАГО до 2 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о компенсации вреда здоровью потерпевших в автомобильных авариях. Ранее максимальная выплата составляла 500 тыс. рублей.
Лимит по ущербу автомобилю останется прежним — 400 тыс. рублей. Как считают авторы инициативы, принятие законопроекта приведет к подорожанию полисов «автогражданки» на 8%, что вызовет рост расходов госучреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий на закупку полисов и потребует перераспределения средств в бюджетах. По этой причине предлагается отодвинуть срок вступления поправок на март 2027 года.
Ранее автомобилистов возмутили предложения ограничить оформление ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Дагестане экс-чиновник получил взятку в 29,5 млн рублей и стал фигурантом дела
- Трамп считает продление перемирия с Ираном маловероятным
- Матвиенко предложила переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости
- Из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам
- В России снимут фильм о «настоящем» Сталине
- Президент Х5: Россияне переходят на дешевые продукты из-за падения доходов
- Типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей
- СМИ: Кризис института семьи фиксируют в России
- СМИ: BMW без номеров стал причиной массового ДТП в центре Москве