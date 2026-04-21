Одобрено увеличение потолка выплат по полисам ОСАГО до 2 млн рублей

Кабмин России одобрил увеличение потолка выплат по полисам ОСАГО до 2 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

В Центробанке допустили повышение лимита выплат по ОСАГО

Речь идет о компенсации вреда здоровью потерпевших в автомобильных авариях. Ранее максимальная выплата составляла 500 тыс. рублей.

Лимит по ущербу автомобилю останется прежним — 400 тыс. рублей. Как считают авторы инициативы, принятие законопроекта приведет к подорожанию полисов «автогражданки» на 8%, что вызовет рост расходов госучреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий на закупку полисов и потребует перераспределения средств в бюджетах. По этой причине предлагается отодвинуть срок вступления поправок на март 2027 года.

Ранее автомобилистов возмутили предложения ограничить оформление ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
