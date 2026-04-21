ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области
21 апреля 202607:21
ВСУ предприняли попытку атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.
Инцидент произошел минувшей ночью. По предварительной информации, погибших нет, никто не пострадал.
«На местах падения БПЛА работают оперативные службы», - указал Федорищев.
Ранее в Самарской области дроны атаковали промпредприятия в Сызрани и Новокуйбышевске, пишет 360.ru.
