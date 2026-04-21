ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области

ВСУ предприняли попытку атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Инцидент произошел минувшей ночью. По предварительной информации, погибших нет, никто не пострадал.

«На местах падения БПЛА работают оперативные службы», - указал Федорищев.

Ранее в Самарской области дроны атаковали промпредприятия в Сызрани и Новокуйбышевске, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры