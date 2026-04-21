СМИ: Имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано
В отношении экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса открыто исполнительное делопроизводство об аресте имущества, сообщает ТАСС.
Оно оценивается в 5,5 млрд рублей. Об этом сказано в материалах дела против бывшего чиновника.
Материалы были переданы приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск корпорации «Роснано» против Чубайса и других бывших руководителей по поводу взыскания убытков. Это уже третье подобное производство в отношении Чубайса: первое было открыто в апреле прошлого года также на сумму около 5,6 млрд рублей, второе – в январе 2026 года на 11,9 млрд.
То, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс нечист на руку, было понятно еще в 1990-е годы, однако он оставался безнаказанным, пользуясь доверием высших эшелонов власти. Сейчас преследовать Чубайса уже поздно, так как он находится за границей. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Горячие новости
