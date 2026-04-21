Куба подтвердила недавние переговоры с делегацией США
Куба провела в Гаване переговоры с делегацией США, сообщил газете Granma заместитель главы департамента МИД республики по связям с Вашингтоном Алехандро Гарсиа дель Торо.
По его словам, для кубинской делегации основной темой встречи стало устранение энергетической блокады страны. Среди американских переговорщиков были помощники главы Госдепа, а Кубу представляли заместитель министра иностранных дел. Дипломат указал, что в ходе встречи ни одна из сторон не устанавливала крайних сроков и не делала никаких угроз, как ранее сообщалось в американских СМИ. Весь обмен мнениями был уважительным и профессиональным, отметил замглавы департамента.
Он назвал энергетическую блокаду Кубы «неоправданным наказанием всего кубинского населения».
США заявили, что «кубинская экономика находится в свободном падении», и призвали руководство страны воспользоваться ограниченным «окном возможностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
