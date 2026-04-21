Над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов

Почти сотню украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает ведомство.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над водами Черного моря.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом уничтожили три БПЛА, напоминает 360.ru.

