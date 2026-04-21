В Дагестане экс-чиновник получил взятку в 29,5 млн рублей и стал фигурантом дела

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, он получил около 29,5 млн руб. от генерального директора одной из компаний республики. Амиралиев подписывал акты о приемке выполненных работ на 179 млн руб., хотя работы не были выполнены.

В июне 2025 года экс-чиновника отправился в зону проведения спецоперации, однако через месяц вернули в Дагестан для предъявления обвинений и арестовали по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве водопровода.

Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

