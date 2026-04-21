С актера Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей
Долг по алиментам в размере свыше 875 тысяч рублей взыскали с актера Игоря Петренко, при этом артист должен еще более 379 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы судебных приставов.
В прошлом году долг Петренко по алиментам, исполнительному документу и исполнительским сборам составлял около 1,3 млн рублей. По состоянию на 20 апреля, в мае 2022-го на актера завели исполнительное производство по заключенному в декабре 2015 года соглашению об уплате алиментов. В его рамках с Петренко взыскивают свыше 140 тысяч рублей задолженности по ИД, исполнительский сбор 225 тысяч рублей, расходы на 715 рублей.
Также известно, что с актера хотят взыскать 10 тысяч рублей долга по ИД и исполнительский сбор в тысячу рублей. Петренко не оплатил вовремя штраф за парковку, суд удвоил сумму. Кроме того, на артиста заведено два производства о взыскании 2 тысяч рублей исполнительских сборов.
Между тем имущество хоккеиста Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму свыше 71,3 млн рублей, пишет 360.ru.
С актера Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей
