СМИ: В Запорожской области задержали причастных к убийствам представителей властей Бердянска

Правоохранители задержали в Запорожской области преступную группу, члены которой имеют отношение к убийствам представителей властей в Бердянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.

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По данным собеседника агентства, силовики установили исполнителя и соучастников убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта города Артема Бардина в августе 2022 года.

«Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия" на территории Бердянска», — подчеркнул представитель спецслужб.

Кроме того, злоумышленники готовили покушение на замглавы военно-гражданской администрации Бердянска Павла Ищука. Правоохранителям удалось предотвратить преступление.

Отмечается, что все фигуранты — жители Бердянска. Сейчас они дают признательные показания, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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