СМИ: В Запорожской области задержали причастных к убийствам представителей властей Бердянска

По данным собеседника агентства, силовики установили исполнителя и соучастников убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта города Артема Бардина в августе 2022 года.

«Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия" на территории Бердянска», — подчеркнул представитель спецслужб.

Кроме того, злоумышленники готовили покушение на замглавы военно-гражданской администрации Бердянска Павла Ищука. Правоохранителям удалось предотвратить преступление.

Отмечается, что все фигуранты — жители Бердянска. Сейчас они дают признательные показания, пишет «Свободная пресса».

