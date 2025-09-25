СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов

Силовики провели обыски в офисах компании «Корпорация развития», которая занималась привлечением инвестиций и через которую, по версии следствия, проходили хищения. Следственные действия также прошли в доме чиновника в Вологде. После этого Родионов был задержан.

В Вологодскую область он переехал в феврале 2025 года, получив назначение в региональное правительство, передает «Радиоточка НСН».

