СМИ: В Вашингтоне задержали около 20 участников стычек сторонников и противников Трампа

В Вашингтоне полиция задержала около 20 человек после столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC Washington.

По данным издания, минимум один человек в массовой драке ранен ножом. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. Сообщается также о ранениях двух сотрудников полиции.

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Известно, что в результате столкновений правоохранители задержали не менее 20 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к полиции с призывом «браться за дело», чтобы разобраться с участниками ультралевого движения «Антифа», которые попытались напасть на многочисленных сторонников главы Белого дома во время их марша в поддержку Трампа в Вашингтоне 14 ноября.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, Байден набрал необходимое количество голосов. Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах, с чем не согласен действующий президент Дональд Трамп, который заявил о решении обращаться в суды относительно подсчёта голосов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Тургиев
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