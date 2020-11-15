СМИ: В Вашингтоне задержали около 20 участников стычек сторонников и противников Трампа

В Вашингтоне полиция задержала около 20 человек после столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC Washington.

По данным издания, минимум один человек в массовой драке ранен ножом. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. Сообщается также о ранениях двух сотрудников полиции.