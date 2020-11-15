СМИ: В Вашингтоне задержали около 20 участников стычек сторонников и противников Трампа
В Вашингтоне полиция задержала около 20 человек после столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC Washington.
По данным издания, минимум один человек в массовой драке ранен ножом. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. Сообщается также о ранениях двух сотрудников полиции.
Известно, что в результате столкновений правоохранители задержали не менее 20 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к полиции с призывом «браться за дело», чтобы разобраться с участниками ультралевого движения «Антифа», которые попытались напасть на многочисленных сторонников главы Белого дома во время их марша в поддержку Трампа в Вашингтоне 14 ноября.
Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, Байден набрал необходимое количество голосов. Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах, с чем не согласен действующий президент Дональд Трамп, который заявил о решении обращаться в суды относительно подсчёта голосов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- СМИ: В Вашингтоне задержали около 20 участников стычек сторонников и противников Трампа
- В Минске против митингующих применяют газ и свето-шумовые гранаты. Есть задержанные
- В Ереване митингуют сторонники задержанного Минасяна из-за обвинений в покушении на премьера
- Партнеры по АСЕАН создали крупнейшую в мире зону свободной торговли
- В Минске начались задержания протестующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru