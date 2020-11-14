Трамп впервые сказал о другом главе Белого дома

Трамп, рассуждая о ходе борьбы с пандемией коронавируса, отметил, что «время покажет», каким окажется руководство Белого дома.

Напомним, официальные результаты президентских выборов в США еще не подведены. 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, как решение суда не считать часть голосов в Пенсильвании повлияет на итоги президентских выборов.

«На основании только этого одного случая мы не можем сказать. В этом решении было достигнуто только то, что часть бюллетеней, как выяснилось, была получена с нарушениями, без предоставления необходимых документов. Они не будут учитываться. И те, которые пришли в поздние сроки, не будут учитываться. Но там заранее сказали, что это небольшое количество голосов. Вряд ли это повлияет на конечный результат», - сказал Рогулев.





