Трамп впервые сказал о другом главе Белого дома
Президент США Дональд Трамп впервые сказал, что новую администрацию возглавит не он, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Трамп, рассуждая о ходе борьбы с пандемией коронавируса, отметил, что «время покажет», каким окажется руководство Белого дома.
Напомним, официальные результаты президентских выборов в США еще не подведены. 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, как решение суда не считать часть голосов в Пенсильвании повлияет на итоги президентских выборов.
«На основании только этого одного случая мы не можем сказать. В этом решении было достигнуто только то, что часть бюллетеней, как выяснилось, была получена с нарушениями, без предоставления необходимых документов. Они не будут учитываться. И те, которые пришли в поздние сроки, не будут учитываться. Но там заранее сказали, что это небольшое количество голосов. Вряд ли это повлияет на конечный результат», - сказал Рогулев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 702 / сут.
Умерли
32 834+391 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 626 / сут.
- Трамп впервые сказал о другом главе Белого дома
- Стало известно, кто не подвержен тяжёлой форме коронавируса
- Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании
- Умер народный артист Армен Джигарханян
- Лукашенко опроверг информацию о своем преемнике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru