Трамп призвал полицию разобраться с напавшими на его сторонников в Вашингтоне

«Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. "Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа – прим. НСН). Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!», - призвал Трамп в Twitter.

Трамп заявил, что его сторонники смогли дать отпор представителям движения «Антифа». Однако, они вернулись ночью, «после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи», отмечает РИА Новости.

«Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!», - считает действующий президент США.

Накануне в Twitter Трамп поблагодарил своих сторонников за поддержку. Они вышли в Вашингтоне на многотысячный митинг, на котором заявляли о многочисленных нарушениях на выборах президента США, Трамп опубликовал несколько видеороликов, на которых сняты улицы, заполненные его сторонниками. Президент США упрекнул крупные американские СМИ в том, что они не сообщают об этих акциях.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, Байден набрал необходимое количество голосов. Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах, с чем не согласен действующий президент Дональд Трамп, который заявил о решении обращаться в суды относительно подсчёта голосов.

