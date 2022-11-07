СМИ: в Twitter могут вернуть часть уволенных сотрудников

Социальная сеть Twitter, которую купил американский миллиардер Илон Маск, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Компания объясняет их сокращение «ошибкой». Якобы кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.

Ранее стало известно, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки. Речь идет о половине персонала социальной медиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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