СМИ: в Twitter могут вернуть часть уволенных сотрудников
Социальная сеть Twitter, которую купил американский миллиардер Илон Маск, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания объясняет их сокращение «ошибкой». Якобы кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.
Ранее стало известно, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки. Речь идет о половине персонала социальной медиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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