В ООН обратились к Маску из-за Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился с открытым письмом к миллиардеру, владельцу компании Twitter Илону Маску, призвав его обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.

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«Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказано в обращении.

Ранее Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СоцсетьTwitterООНИлон Маск
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