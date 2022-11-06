В ООН обратились к Маску из-за Twitter
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился с открытым письмом к миллиардеру, владельцу компании Twitter Илону Маску, призвав его обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.
«Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказано в обращении.
Ранее Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
- Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
- Маск: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты
- Гидрометцентр: в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло
- В ООН обратились к Маску из-за Twitter
- Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов не удалось найти
- Шольц назвал черту, которую нельзя переходить
- Жители США захотели объявить импичмент Байдену
- Госдума: исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток
- СКР проверяет бездействие должностных лиц при организации проверок в клубе «Полигон»
- МАГАТЭ: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru