СМИ: Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter
3 ноября 202206:23
Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о половине персонала социальной медиакомпании.
Ранее Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru