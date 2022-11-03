СМИ: Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Речь идет о половине персонала социальной медиакомпании.

Ранее Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ТЕГИ:СоцсетиTwitterИлон Маск
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