СМИ: В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
В Турции для посещения концертов и кинотеатров введут обязательные ПЦР-тесты, эта мера коснется непривитых от COVID-19 граждан. Как пишет газета Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, с началом учебного года 6 сентября невакцинированные учителя и другие сотрудники школ должны будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию не реже двух раз в неделю.
Между тем, в середине июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти республики не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения штамма коронавируса «Дельта», .
Коронавирус был впервые выявлен в Турции в марте прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. 14 января Турция приступила к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
А ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спекуляции на тему закрытия Турции безответственны, сообщает «Интерфакс». По её словам, подобными намёками российские СМИ «гарантируют себе миллионные просмотры, возмущения, комментарии».
Ломидзе отметила, что в ассоциации пока не видят никаких предпосылок к тому, что турецкие власти действительно закроют страну.
«Если это произойдёт, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно», - подчеркнула исполнительный директор АТОР.
Ранее в посольстве Турции в России заявили, что Анкара не планирует вводить ограничения или ужесточать антиковидные меры для российских туристов, сообщает Ura.ru.
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