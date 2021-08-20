СМИ: В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

В Турции для посещения концертов и кинотеатров введут обязательные ПЦР-тесты, эта мера коснется непривитых от COVID-19 граждан. Как пишет газета Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, с началом учебного года 6 сентября невакцинированные учителя и другие сотрудники школ должны будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию не реже двух раз в неделю.

Между тем, в середине июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти республики не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения штамма коронавируса «Дельта», .

Коронавирус был впервые выявлен в Турции в марте прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. 14 января Турция приступила к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.