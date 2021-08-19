В Турции планирует сделать обязательным ПЦР-тест в ряде случаев

В частности, планируется требование наличие теста от студентов и сотрудников вузов с начала учебного года. Согласно слова Эрдогана, тест планируется требовать не менее двух раз в неделю.

Кроме того, требование власти намерены распространить на кинотеатры и рестораны, все невакцинированные посетители должны будут предоставлять тест.



Согласно информации турецкого Минздрава, в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили не менее 45 млн граждан (чуть более половины населения страны).









