В Турции планирует сделать обязательным ПЦР-тест в ряде случаев
Власти Турции планируют сделать обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для всех граждан без вакцинации в ряде случаев. Соответствующее заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Hurriyet.
В частности, планируется требование наличие теста от студентов и сотрудников вузов с начала учебного года. Согласно слова Эрдогана, тест планируется требовать не менее двух раз в неделю.
Кроме того, требование власти намерены распространить на кинотеатры и рестораны, все невакцинированные посетители должны будут предоставлять тест.
Согласно информации турецкого Минздрава, в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили не менее 45 млн граждан (чуть более половины населения страны).
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