В Турции планирует сделать обязательным ПЦР-тест в ряде случаев

Власти Турции планируют сделать обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для всех граждан без вакцинации в ряде случаев. Соответствующее заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Hurriyet.

Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины

В частности, планируется требование наличие теста от студентов и сотрудников вузов с начала учебного года. Согласно слова Эрдогана, тест планируется требовать не менее двух раз в неделю.

Кроме того, требование власти намерены распространить на кинотеатры и рестораны, все невакцинированные посетители должны будут предоставлять тест.

Согласно информации турецкого Минздрава, в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили не менее 45 млн граждан (чуть более половины населения страны).




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры