СМИ: В центре Минска начали задерживать участников акции протеста
Милиция начала задержания участников несанкционированного «Марша мира и независимости», которые собрались около гостиницы «Минск» на проспекте Независимости, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что около гостиницы замечены шесть автозаков. В них быстро сажают людей и уезжают с площади, как только машина оказывается заполнена. Протестующие кричат «Позор!», проезжающие автомобилисты сигналят.
По информации очевидцев, оцеплена площадь Независимости в центре Минска, где планировалась масштабная акция протеста. Также перекрыто движение в сторону Октябрьской площади в центре Минска и рядом с мостом к Московской улице.
Станции минского метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы» временно закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
Ранее 30 августа стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега в Белоруссии Александр Лукашенко договорились о скорой встрече в Москве в ходе телефонного разговора. Отмечалось, что они обсудили ситуацию внутри Белоруссии и вокруг страны.
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