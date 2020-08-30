СМИ: В центре Минска начали задерживать участников акции протеста

Милиция начала задержания участников несанкционированного «Марша мира и независимости», которые собрались около гостиницы «Минск» на проспекте Независимости, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что около гостиницы замечены шесть автозаков. В них быстро сажают людей и уезжают с площади, как только машина оказывается заполнена. Протестующие кричат «Позор!», проезжающие автомобилисты сигналят.

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По информации очевидцев, оцеплена площадь Независимости в центре Минска, где планировалась масштабная акция протеста. Также перекрыто движение в сторону Октябрьской площади в центре Минска и рядом с мостом к Московской улице.

Станции минского метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы» временно закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

Ранее 30 августа стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега в Белоруссии Александр Лукашенко договорились о скорой встрече в Москве в ходе телефонного разговора. Отмечалось, что они обсудили ситуацию внутри Белоруссии и вокруг страны.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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