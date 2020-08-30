СМИ: В центре Минска начали задерживать участников акции протеста

Милиция начала задержания участников несанкционированного «Марша мира и независимости», которые собрались около гостиницы «Минск» на проспекте Независимости, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что около гостиницы замечены шесть автозаков. В них быстро сажают людей и уезжают с площади, как только машина оказывается заполнена. Протестующие кричат «Позор!», проезжающие автомобилисты сигналят.