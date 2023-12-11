СМИ: В Таллине полиция перепутала флаги России и Словакии
Полиция в Таллине пыталась отобрать у туристов бело-сине-красные шапки, перепутав флаги России и Словакии. Об этом пишет Delfi.
По данным портала, мужчина и женщина в вязаных шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади.
«С ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — отмечается в материале.
Словацкий флаг идентичен российскому триколору, однако на нем также есть государственный герб республики, пишет RT.
Весной 2022 года эстонский парламент принял закон о запрете использования «враждебной символики», связанной с поддержкой либо оправданием агрессии, геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений, напоминает «Свободная пресса». Нарушителям грозит штраф в размере до 1,2 тысячи евро или арест.
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