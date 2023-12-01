Премьер Эстонии связала принятие гражданства РФ с терроризмом

Каллас потребовала от департамента полиции и пограничной охраны расследовать, не является ли принятие российского гражданства деятельностью против Эстонии и «поддержкой терроризма».

По ее словам, Эстония не может игнорировать принятие жителями страны гражданства РФ.

Эстония в конце октября установила на границе с Россией заграждения «зубы дракона». Таллин обвинил Москву в намеренной отправке беженцев на границу с Евросоюзом, передает «Радиоточка НСН».

