СМИ: В США пенсионер убил напавшего на него медведя

Медведица напала, когда пенсионер собирал чернику. Встреча со зверем произошла в национальном лесу Флэтхед в штате Монтана. Мужчине удалось застрелить медведицу из пистолета. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.



В Управлении по охране рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны предполагают, что рядом с мужчиной были медвежата, поэтому зверь и накинулся на него.

Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.

