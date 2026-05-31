На предприятии в Кировской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар
В Кировской области в результате атаки БПЛА ВСУ на промышленном предприятии в Уржумском районе начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Соколов.
По его словам, ЧП случилось утром 31 мая.
Соколов рассказал, что на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Согласно предварительной информации, пострадавших и жертв нет.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на топливном хранилище частного предприятия в Матвеево-Курганском районе начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
