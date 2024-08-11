СМИ: В слободе Белая Курской области не ведутся боевые действия

В слободе Белая Беловского района Курской области не ведутся боевые действия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, побывавший в населенном пункте.

По данным издания, информация о присутствии украинских военных в этой слободе оказалась фейковой. Журналист подчеркнул, что ситуация в Белой остается спокойной. Местные жители также подтвердили, что присутствие ВСУ не было зафиксировано в этом населенном пункте.

Пожар, 13 пострадавших и эвакуация: ВСУ атаковали Курск

До этого в Сети появились публикации о том, что на территорию Беловского района Курской области якобы были замечены украинские диверсионные группы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что «Торнадо-С» уничтожил колонну украинской техники в приграничном районе Курской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияВСУДиверсияКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры