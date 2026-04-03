Клиенты Сбербанка пожаловались на трудности при оплате картой и QR-кодом

Сбой произошел в работе Сбербанка. Об этом сообщает портал «Сбой.рф».

Ресурс зарегистрировал более тысячи жалоб из нескольких регионов России. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, сложностях с оплатой покупок картой или через QR-код, а также жалуются на неработающие терминалы и банкоматы.

Позднее Сбербанк предупредил клиентов о возможных затруднениях при оплате картой.

«Мы уже занимаемся устранением причин», - сообщили в кредитной организации.

Ранее российские пользователи сообщили о массовом сбое в мессенджере Telegram, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры