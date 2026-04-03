Клиенты Сбербанка пожаловались на трудности при оплате картой и QR-кодом
3 апреля 202611:15
Сбой произошел в работе Сбербанка. Об этом сообщает портал «Сбой.рф».
Ресурс зарегистрировал более тысячи жалоб из нескольких регионов России. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, сложностях с оплатой покупок картой или через QR-код, а также жалуются на неработающие терминалы и банкоматы.
Позднее Сбербанк предупредил клиентов о возможных затруднениях при оплате картой.
«Мы уже занимаемся устранением причин», - сообщили в кредитной организации.
Ранее российские пользователи сообщили о массовом сбое в мессенджере Telegram, пишет Ura.ru.
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия