Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о зацикливании на запретах, который рекомендовал органам власти не делать этого, сообщают «Вести».

В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив

Официальный представитель Кремля указал, что формулировка Путина была исчерпывающей. По его словам, не все инициативы, которые озвучиваются, россияне понимают. «Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — указал Песков. Он отметил, что чаще всего это происходит, потому что гражданам их должным образом не объясняют.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, как ему кажется, именно об этом и говорил президент.

Ранее Путин заявил, что интересы потребителей необходимо защищать «во всех смыслах этого слова». По его словам, парламентариям не следует зацикливаться на ограничениях и запретах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
