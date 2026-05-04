Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»

Официальный представитель Кремля указал, что формулировка Путина была исчерпывающей. По его словам, не все инициативы, которые озвучиваются, россияне понимают. «Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — указал Песков. Он отметил, что чаще всего это происходит, потому что гражданам их должным образом не объясняют.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, как ему кажется, именно об этом и говорил президент.

Ранее Путин заявил, что интересы потребителей необходимо защищать «во всех смыслах этого слова». По его словам, парламентариям не следует зацикливаться на ограничениях и запретах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

