Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о зацикливании на запретах, который рекомендовал органам власти не делать этого, сообщают «Вести».
Официальный представитель Кремля указал, что формулировка Путина была исчерпывающей. По его словам, не все инициативы, которые озвучиваются, россияне понимают. «Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — указал Песков. Он отметил, что чаще всего это происходит, потому что гражданам их должным образом не объясняют.
Пресс-секретарь подчеркнул, что, как ему кажется, именно об этом и говорил президент.
Ранее Путин заявил, что интересы потребителей необходимо защищать «во всех смыслах этого слова». По его словам, парламентариям не следует зацикливаться на ограничениях и запретах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
- Трамп: США запускают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива
- СМИ: В «Шереметьево» случился «багажный» коллапс
- Собянин: Причина взрыва в многоэтажке в Москве – беспилотник
- СМИ: В Москве в многоэтажке ЖК «Мосфильмовский» произошел взрыв
- В Североуральске на улице заметили женщину с гранатометом
- Премьер Финляндии предупредил Зеленского о недопустимости прилета беспилотников
- Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом
- Пассажиры круизного лайнера умирают из-за инфекции на борту
- СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии