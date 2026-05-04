СМИ: Более трех тысяч домов уже неделю остаются без света в Тверской области

В настоящее время в регионе без электричества остаются 7622 человека, из них более 400 — дети. Причина кроется в повреждении линий электропередач после апрельского циклона, который принёс в регион мокрый снег и сильный ветер.

Провода оборвались под тяжестью наледи, другие – из-за упавших деревьев. Коммунальщики уже неделю пытаются устранить последствия разгула стихии, но пока безуспешно.

Перебои с электричеством зафиксированы в 17 районах. Самая сложная ситуация в Максатихе — там без электричества находятся 2 тысячи человек. В Калининском районе неделю без электроснабжения остаются семь населённых пунктов, такая же ситуация в Кимрском районе.

Кроме того, по словам жителей Сандовского района, в их деревне Перфильево вместе со светом пропала и вода. Улицы завалены деревьями, которые коммунальщики не убирают.

Ранее в Дагестане произошли отключения электричества в 132 населенных пунктах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

