Дело о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» подготовили для суда
В Генпрокуратуру России поступили материалы уголовного дела бригады попрошаек, которые орудовали в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает «Коммерсант».
СКР РФ считает их участниками преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции и других пассажиров. Девушки использовали одни и те же легенды. В одном случае обвиняемая рассказала незнакомому мужчине, что якобы ее отец-военный находится в госпитале во Владивостоке, очень ее ждет, а билет она потеряла. Жертва оказался отзывчивым и перевел ей на карту 35 тыс. руб. В деле фигурируют потерпевшие, отдавшие до 200 тыс. руб.
Сами девушки признают только мошенничество, участие в ОПС отрицают. Они указали, что приехали из зоны боевых действий, пытались честно зарабатывать на маникюре и продаже косметики, но полиция им помешала. Кто-то посоветовал идти в аэропорт попрошайничать. По их словам, лидеров ОПС они не знают, а платили только «за место».
Ранее была названа сумма ущерба по уголовному делу о хищении денег у бойцов в «Шереметьево». Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость перевозки, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Дело о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» подготовили для суда
- Украина призвала США восстановить нефтяные санкции против России
- Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита для Киева без возобновления «Дружбы»
- СМИ: Европа идет на милитаризацию отношений с РФ
- Солист «Руки вверх!» Жуков арендовал джет за 4 млн рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск
- Российские бизнесмены меняют дорогие автомобили на электросамокаты
- СМИ: Ирландия намерена выселить около 16 тысяч украинских беженцев
- Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы
- Умер художник и основатель группы «Митьки» Владимир Шинкарев
- Минобороны: Силы ПВО за день сбили 17 украинских БПЛА