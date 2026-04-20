Дело о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» подготовили для суда

СКР РФ считает их участниками преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции и других пассажиров. Девушки использовали одни и те же легенды. В одном случае обвиняемая рассказала незнакомому мужчине, что якобы ее отец-военный находится в госпитале во Владивостоке, очень ее ждет, а билет она потеряла. Жертва оказался отзывчивым и перевел ей на карту 35 тыс. руб. В деле фигурируют потерпевшие, отдавшие до 200 тыс. руб.

Сами девушки признают только мошенничество, участие в ОПС отрицают. Они указали, что приехали из зоны боевых действий, пытались честно зарабатывать на маникюре и продаже косметики, но полиция им помешала. Кто-то посоветовал идти в аэропорт попрошайничать. По их словам, лидеров ОПС они не знают, а платили только «за место».

Ранее была названа сумма ущерба по уголовному делу о хищении денег у бойцов в «Шереметьево». Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость перевозки, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

