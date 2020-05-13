СМИ: В Сеть утекли данные миллионов клиентов курьерской службы СДЭК

Данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, появились в продаже в Сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что соответствующей информацией поделился Тelegram-канале In4security. Отмечается, что это утечка персональных данных стала самой крупной в российских службах доставки.

Так, в базе, которую можно приобрести за 70 тысяч рублей, содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Газета.ру.

В СДЭК, в свою очередь, подчеркивают, что утечки данных из компании не было. Она и она могла произойти из-за постороннего ресурса, например, государственного агрегатора. Кроме того, в компании добавили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, которые действуют от имени СДЭК, отмечает телеканал 360.