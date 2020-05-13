СМИ: В Сеть утекли данные миллионов клиентов курьерской службы СДЭК

Данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, появились в продаже в Сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что соответствующей информацией поделился Тelegram-канале In4security. Отмечается, что это утечка персональных данных стала самой крупной в российских службах доставки.

Так, в базе, которую можно приобрести за 70 тысяч рублей, содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Газета.ру.

В СДЭК, в свою очередь, подчеркивают, что утечки данных из компании не было. Она и она могла произойти из-за постороннего ресурса, например, государственного агрегатора. Кроме того, в компании добавили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, которые действуют от имени СДЭК, отмечает телеканал 360.

Сеть отелей Marriott уведомила об утечке данных более 5 млн клиентов

В конце апреля стало известно, что в продаже в Сети появились и личные данные 12 миллионов россиян, оформлявших микрозаймы. Как передает РБК, масштабная база включает паспортные данные, телефоны, адреса электронной почты, а также информацию об электронных кошельках.

Причём в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, благодаря которому пользователь «пришёл» за кредитом. Чаще всего это конкретный финансовый маркетплейс, который даёт возможность подобрать и оформить кредитные продукты. В самой компании уточнили, что отмеченный в базе данных код принадлежит одному из её партнеров. Предположительно, именно в этой микрофинансовой организации произошла утечка. Однако назвать её компания отказалась.

Как отмечает РИА ФАН, полученные данные теоретически позволяют мошенникам оформлять онлайн-займы. Правда, для этого нужен СНИЛС, которого в базе нет.


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ФОТО: pixabay.com
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