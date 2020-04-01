Сеть отелей Marriott уведомила об утечке данных более 5 млн клиентов
Оператор гостиничных сетей, компания Marriott International проинформировала об утечке данных более 5 млн своих клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что хакеры взломали систему компании через аккаунты двух сотрудников для доступа к данным постояльцев. В сеть могли слить имена, адреса, дни рождения, а также номера телефонов. Согласно заявлению компании, доступ к паспортным данным и паролям от аккаунтов клиентов хакеры не получили.
Компания заявила о начале собственного расследования инцидента, а также проинформировала о случившемся правоохранительные органы.
Согласно данным на 2019 год, Marriott International оказывает услуги по управлению более 7 тысяч гостиниц под 30 брендами в 120 странах мира.
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