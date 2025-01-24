СМИ: В Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж

Государственный Эрмитаж был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозами. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, в музей поступило сообщение, касающееся «угрозы режиму безопасности».

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности музея, совместно с Росгвардией, проводят проверку залов и служебных помещений.

Ранее аэропорт Сыктывкара был вынужденно закрыт после поступления анонимного предупреждения о минировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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