СМИ: В Ростовской области задержали фермера, державшего людей в рабстве

Правоохранители задержали 44-летнего фермера Раджа Лиманского в Ростовской области, который держал рабстве около 18 человек, сообщил Telegram-канал SHOT.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. По данным SHOT, речь шла о 18 людях.

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По данному факту отдел по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «использование рабского труда».

Telegram-канал уточняет, что мужчина - уроженец Азова Ростовской области и ранее привлекался по статье «Похищение человека», а также объявлялся в федеральный розыск.

Ранее волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил, что цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек в поселке Ровно в Тульской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоФермеры

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