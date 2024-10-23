СМИ: В Ростовской области задержали фермера, державшего людей в рабстве

По данному факту отдел по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «использование рабского труда».

Telegram-канал уточняет, что мужчина - уроженец Азова Ростовской области и ранее привлекался по статье «Похищение человека», а также объявлялся в федеральный розыск.

Ранее волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил, что цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек в поселке Ровно в Тульской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



