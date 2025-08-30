Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором политики

Отношения России и Китая - значимый и стабилизирующий фактор мировой политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин агентству «Синьхуа».

Глава российского государства дал интервью китайскому СМИ в преддверии своего визита в КНР.

По его словам, в мире в качестве стабилизирующего фактора выступает стратегическая связка РФ и Китая.

«Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы – как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира», — заявил политик.

Как отметил Путин, Москва и Пекин одинаково смотрят на продвижение справедливого миропорядка с опорой на глобальное большинство, а также выступают единым фронтом против незаконных санкций.

Кроме того, президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером, волевым руководителем со стратегическим мышлением и глобальным кругозором, демонстрирующим пример равноправного диалога с иностранными партнерами.

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетит Китай, визит продлится четыре дня.

