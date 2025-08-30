Путин: Москва и Пекин выступают за реформу ООН

Россия и Китай выступают за реформу ООН. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина на площадке организации достигло беспрецедентно высокого уровня.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила... авторитет и соответствовала современным реалиям», - указал Путин.

Так, стороны поддерживают придание более демократического характера Совету Безопасности ООН за счет включения стран Азии, Африки, Латинской Америки. Вместе с тем Путин подчеркнул, что все преобразования должны быть тщательно выверены.

Ранее российский лидер назвал отношения РФ и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

