Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары
30 августа 202502:13
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры затронули аэропорты Саратова (Гагарин) и Самары (Курумоч).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.
Между тем Росавиация получила предупреждение от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 о конструкторских недостатках в крепеже фюзеляжа у 14 воздушных судов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары
- Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
- Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором политики
- Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
- Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории
- В России завершили создание системы единого воинского учета
- Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
- Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября
- В Берлине увеличилось число школ с преподаванием русского языка
- Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru