Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры затронули аэропорты Саратова (Гагарин) и Самары (Курумоч).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Между тем Росавиация получила предупреждение от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 о конструкторских недостатках в крепеже фюзеляжа у 14 воздушных судов.

