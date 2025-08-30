СМИ: В США конгрессменам могут запретить торговать акциями

Как ожидается, двухпартийную инициативу представят на следующей неделе.

Если законопроект примут, у конгрессменов и членов их семей будет 180 дней на продажу принадлежащих им отдельных акций, в том числе из «слепых» трастов, где держатель не управляет ценными бумагами напрямую. Новым законодателям намерены предоставлять 90 дней на продажу имеющихся акций после вступления в должность. Членам конгресса, не выполнившим требования, назначат штраф в 10% от стоимости инвестиций и запретят получать дивиденды от ценных бумаг.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что торговля индивидуальными акциями конгрессменами ставит под вопрос доверие к работе законодательного органа.

