СМИ: В США конгрессменам могут запретить торговать акциями
Членам Конгресса США могут запретить торговлю акциями, группа членов палаты представителей уже подготовила соответствующий законопроект. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Как ожидается, двухпартийную инициативу представят на следующей неделе.
Если законопроект примут, у конгрессменов и членов их семей будет 180 дней на продажу принадлежащих им отдельных акций, в том числе из «слепых» трастов, где держатель не управляет ценными бумагами напрямую. Новым законодателям намерены предоставлять 90 дней на продажу имеющихся акций после вступления в должность. Членам конгресса, не выполнившим требования, назначат штраф в 10% от стоимости инвестиций и запретят получать дивиденды от ценных бумаг.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что торговля индивидуальными акциями конгрессменами ставит под вопрос доверие к работе законодательного органа.
