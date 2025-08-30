Трамп: Введенные США пошлины в силе, несмотря на решение суда
Введенные США пошлины в отношении импорта из других стран остаются в силе, несмотря на признание ряда тарифов незаконными апелляционным судом. Об этом сообщил глава государства Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Чрезвычайно пристрастный апелляционный суд ошибочно постановил, что наши тарифы следует отменить... Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это станет катастрофой для нашей страны. Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении», - подчеркнул американский президент.
По словам Трампа, Вашингтон больше не будет мириться с огромным торговым дефицитом и «несправедливыми тарифными и нетарифными торговыми барьерами» других государств. Президент намерен оспорить решение суда.
Ранее апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что Трамп не имел необходимых полномочий для введения многих из действующих в США пошлин. Тарифы останутся в силе как минимум до 14 октября, чтобы администрация президента подготовила обращение в связи с этим решением в американский Верховный суд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Введенные США пошлины в силе, несмотря на решение суда
- Путин: Москва и Пекин выступают за реформу ООН
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары
- Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
- Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором политики
- Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
- Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории
- В России завершили создание системы единого воинского учета
- Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
- Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru