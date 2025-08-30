Трамп: Введенные США пошлины в силе, несмотря на решение суда

«Чрезвычайно пристрастный апелляционный суд ошибочно постановил, что наши тарифы следует отменить... Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это станет катастрофой для нашей страны. Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении», - подчеркнул американский президент.

По словам Трампа, Вашингтон больше не будет мириться с огромным торговым дефицитом и «несправедливыми тарифными и нетарифными торговыми барьерами» других государств. Президент намерен оспорить решение суда.

Ранее апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что Трамп не имел необходимых полномочий для введения многих из действующих в США пошлин. Тарифы останутся в силе как минимум до 14 октября, чтобы администрация президента подготовила обращение в связи с этим решением в американский Верховный суд.

