Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии

Решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу будет действовать в течение года с момента его принятия. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что если призывник не был направлен к месту службы в период текущего призыва, то он подлежит отправке в армию во время следующего, без прохождения комиссии повторно.