Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
Решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу будет действовать в течение года с момента его принятия. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает, что если призывник не был направлен к месту службы в период текущего призыва, то он подлежит отправке в армию во время следующего, без прохождения комиссии повторно.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий этот порядок. Как пояснял первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, мера позволит упростить работу комиссий и ускорить исполнение решений о призыве.
Таким образом, решение о направлении на военную службу сохраняет юридическую силу на протяжении года и не требует повторного рассмотрения, передает «Радиоточка НСН».
