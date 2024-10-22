Экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам
Следователи допросили бывшего главу Самарской области Дмитрия Азарова по двум уголовным делам. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Сообщается, что по первому уголовному делу по факту мошенничества обвиняемой проходит экс-советница Азарова, которая выплачивала себе зарплату и премии за невыполненную работу.
Второе уголовное дело возбудили против неустановленных должностных лиц из регионального правительства. По версии следствия, они без проведения конкурса передавали земельные участки девелоперской компании в долгосрочную аренду.
Бывший губернатор отказался от дачи показаний в соответствии с 51-й статьей российской Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких.
Ранее правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий.
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