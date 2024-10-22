Экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам

Сообщается, что по первому уголовному делу по факту мошенничества обвиняемой проходит экс-советница Азарова, которая выплачивала себе зарплату и премии за невыполненную работу.

Второе уголовное дело возбудили против неустановленных должностных лиц из регионального правительства. По версии следствия, они без проведения конкурса передавали земельные участки девелоперской компании в долгосрочную аренду.

Бывший губернатор отказался от дачи показаний в соответствии с 51-й статьей российской Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Ранее правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий.

