Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
Россия и Китай намерены провести «перекрестные» Годы образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».
Политик отметил большие перспективы взаимодействия стран по линии образования и науки. У РФ и КНР хорошая динамика академической мобильности и контактов между вузами.
«Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае – 21 тысяча российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026–2027 годах в наших странах пройдут «перекрестные» Годы образования», - указал российский лидер.
Также страны расширяют сотрудничество в научно-технической области и инновациях. Так, МГУ и Пекинский университет откроют совместный институт фундаментальных исследований. Кроме того, Москва и Пекин поддерживают создание современных лабораторий и центров по приоритетным наукоемким направлениям для сохранения технологического суверенитета.
Ранее стало известно о планах Владимира Путина посетить Китай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
- Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором политики
- Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
- Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории
- В России завершили создание системы единого воинского учета
- Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
- Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября
- В Берлине увеличилось число школ с преподаванием русского языка
- Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске
- Названа причина смерти режиссера и психолога Игоря Николаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru