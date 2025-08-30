Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования

Россия и Китай намерены провести «перекрестные» Годы образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

Политик отметил большие перспективы взаимодействия стран по линии образования и науки. У РФ и КНР хорошая динамика академической мобильности и контактов между вузами.

«Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае – 21 тысяча российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026–2027 годах в наших странах пройдут «перекрестные» Годы образования», - указал российский лидер.

Также страны расширяют сотрудничество в научно-технической области и инновациях. Так, МГУ и Пекинский университет откроют совместный институт фундаментальных исследований. Кроме того, Москва и Пекин поддерживают создание современных лабораторий и центров по приоритетным наукоемким направлениям для сохранения технологического суверенитета.

Ранее стало известно о планах Владимира Путина посетить Китай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

