В Россию вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу

Она отметила, что в страну вернулся каждый четвертый релокант. По словам Даниной, такие данные показал анализ (проводился в октябре) резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.

Данина подчеркнула, что 80% из числа соискателей на hh.ru в 2022 году предпочитали менять страну с России на Казахстан, Турцию, Узбекистан, Грузию, Армению, Сербию, Киргизию, Белоруссию, Таиланд и Азербайджан.

Ранее, 9 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, передает «Радиоточка НСН».

