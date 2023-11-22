В Россию вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу

В Россию вернулось 26% релокантов, которые находятся в поиске работы. Об этом сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что в страну вернулся каждый четвертый релокант. По словам Даниной, такие данные показал анализ (проводился в октябре) резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.

Данина подчеркнула, что 80% из числа соискателей на hh.ru в 2022 году предпочитали менять страну с России на Казахстан, Турцию, Узбекистан, Грузию, Армению, Сербию, Киргизию, Белоруссию, Таиланд и Азербайджан.

Ранее, 9 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияРабота

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