СМИ: В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов

Отмечается, что на разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей, он должен быль стоить тысячу рублей, при том, что обычный – 300.

«Если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала спецоперации стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — отмечает издание.

В конце декабря сообщалось, что россиянам начнут выдавать электронные паспорта в январе 2023 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко даже называл пилотные регионы, в которых планировалось внедрять цифровые паспорта. Это Москва, Московская область и Татарстан.

