СМИ: В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов

Проект выдачи цифровых паспортов заморожен Минцифры на неопределенный срок, сообщает Forbes.

По данным источника издания, причиной такого решения стали «финансовые причины» и неуверенность правительства в том, что на проект хватит пластика и чипов, и он окупится.

СМИ: названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов

Отмечается, что на разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей, он должен быль стоить тысячу рублей, при том, что обычный – 300.

«Если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала спецоперации стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — отмечает издание.

В конце декабря сообщалось, что россиянам начнут выдавать электронные паспорта в январе 2023 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко даже называл пилотные регионы, в которых планировалось внедрять цифровые паспорта. Это Москва, Московская область и Татарстан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦифровизацияПаспорт
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