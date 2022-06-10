СМИ: В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов
Проект выдачи цифровых паспортов заморожен Минцифры на неопределенный срок, сообщает Forbes.
По данным источника издания, причиной такого решения стали «финансовые причины» и неуверенность правительства в том, что на проект хватит пластика и чипов, и он окупится.
Отмечается, что на разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей, он должен быль стоить тысячу рублей, при том, что обычный – 300.
«Если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала спецоперации стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — отмечает издание.
В конце декабря сообщалось, что россиянам начнут выдавать электронные паспорта в январе 2023 года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко даже называл пилотные регионы, в которых планировалось внедрять цифровые паспорта. Это Москва, Московская область и Татарстан.
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